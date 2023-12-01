«Я влюблён в него!» Эдди Джордан — о пилоте, покорившем его в прошедшем сезоне

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан, общаясь с Дэвидом Култхардом, признался в симпатии к пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, для которого сезон-2023 стал дебютным в «Королевских гонках».

«Я влюблён в него! Он в команде, к которой я был жесток, я был критически настроен к некоторым вещам, которые они делали в прошлом, и я чётко высказывал своё мнение. Также я чётко выскажу мнение о сезоне, который они провели, — это был глоток свежего воздуха, именно так. Для меня Оскар стал сенсацией.

Для новичка невероятно так ворваться и показать себя рядом с таким исключительным талантом как Ландо Норрис, ведь все мы знаем, насколько он быстрый. Должно быть, машина была хорошо сбалансирована, и они, по моему мнению, станут большим сюрпризом в следующем сезоне для многих людей. Удивлюсь, если Оскар не прибавит. Могу представить, как Энн и Марк Уэббер стараются, чтобы убедиться, что он всё делает правильно, потому что у них обычно очень разумный и умный подход», — заявил Джордан в подкасте Formula For Success для официального сайта Формулы-1.