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На службу в полицию Дубая поступил суперкар McLaren Artura

На службу в полицию Дубая поступил суперкар McLaren Artura
McLaren Artura полиции Дубая
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Полиция Дубая объявила, что в её распоряжении появился гибридный суперкар McLaren Artura, способный развивать 330 км/ч. Автомобиль предоставлен правоохранительным органам в рамках сотрудничества с дубайским подразделением McLaren и теперь будет служить закону. Это, к слову, не первый автомобиль класса люкс в гараже полиции Дубая — ранее в распоряжение правоохранителей попал Lamborghini Urus Performante.

«McLaren Artura — идеальный пример технологий на уровне произведения искусства и исключительной производительности. Теперь эта машина поступает на службу к офицерам полиции Дубая и будет способствовать выполнению миссии охраны правопорядка», — приводит издание The National News слова главы полиции Дубая генерал-лейтенанта Абдуллы Халифы Аль Марри.

McLaren Artura был представлен в ноябре 2020-го, а его производство началось только в этом году. Автомобиль обладает трёхлитровым твин-турбо двигателем V6, который дополняется электромотором, увеличивающим суммарную мощность силовой установки до 671 лошадиной силы. За счёт этого автомобиль достигает отметки в 100 км/ч за 2,9 секунды, а четверть мили проезжает при старте с места за 10,7.

Отметим, что ранее стало известно, что McLaren отзывает 362 проданных в США Artura из-за технических проблем, а в октябре один из таких суперкаров сгорел во время тест-драйва.

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