Гонщица IndyCar Симона де Сильвестро дебютировала на Кубке Европы по бобслею

Швейцарско-итальянская гонщица Симона де Сильвестро, выступавшая в IndyCar и Формуле-Е, дебютировала в новом для себя виде спорта. Де Сильвестро приняла участие в Кубке Европы по бобслею, где выступила в соревнованиях одиночек.

Экс-гонщица, ранее претендовавшая на выступления в Формуле-1, показала 15-е время среди 20 участниц на трассе в норвежском Лиллехаммере, где проходила Олимпиада-1994. Отметим, что на очередном этапе Кубка Европы де Сильвестро представляла сборную Италии.

Она уступила лидеру 1,6 секунды по итогам двух попыток. Симона де Сильвестро ранее отмечала, что её профессиональной целью в «зимней Формуле-1» является выступление на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии в Милане и Кортина д'Ампеццо.