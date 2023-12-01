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Стали известны этапы сезона-2024, на которых будут проведены спринтерские гонки

Стали известны этапы сезона-2024, на которых будут проведены спринтерские гонки
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В преддверии сезона-2024 Формулы-1 продолжаются обсуждения того, на каких этапах будут проводиться спринтерские заезды.

Согласно информации Auto Motor und Sport, подтверждено, что в сезоне-2024 будет проведено шесть спринтерских заездов. Издание отмечает, что Азербайджан и Бельгия больше не будут принимать уикенды со спринтами, и они будут проведены на этапах в Китае и в Майами. Так же, как и в сезоне-2023, спринтерские заезды будут проведены в Австрии, в Остине в рамках Гран-при США, в Бразилии и в Катаре.

Таким образом, ожидается следующее расписание спринтерских заездов:

20 апреля – Гран-при Китая;
4 мая – Гран-при Майами;
29 июня – Гран-при Австрии;
19 октября – Гран-при США;
2 ноября – Гран-при Бразилии;
30 ноября – Гран-при Катара.

Отметим, что ранее поступала информация об изменении формата уикендов со спринтами, на чём настаивали многие пилоты Формулы-1.

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