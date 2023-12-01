Истёк срок, в течение которого Маттиа Бинотто не мог начать работу в новой команде

Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто может официально приступить к работе с любой другой командой в Формуле-1, сообщает FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, 31 ноября истёк срок его отстранения от работы после ухода из «Феррари» в декабре 2022 года. С 1 декабря Бинотто может официально заключить новый трудовой договор и приступить к работе в новой команде.

Такой срок вызван тем, что контракт Бинотто с «Феррари» был рассчитан до конца 2023 года, и, несмотря на досрочный уход специалиста, он не мог заключать соглашения с другими командами.

Ранее сообщалось, что Бинотто рассматривается в качестве одного из претендентов на позицию руководителя моторного подразделения «Ауди» в сезоне-2026.