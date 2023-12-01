Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пирелли» назвала составы шин на три первых Гран-при Формулы-1 2024 года

«Пирелли» назвала составы шин на три первых Гран-при Формулы-1 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Пирелли» объявила состав комплектов шин на три первых Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Пресс-служба команды опубликовала составы комплектов на Гран-при Бахрейна (пройдёт с 29 февраля по 2 марта), Гран-при Саудовской Аравии (7-9 марта) и Гран-при Австралии (22-24 марта).

Фото: https://twitter.com/pirellisport/status/1730583796175507797

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 чемпионом мира досрочно стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Этот титул стал для него третьим подряд и сделал его трёхкратным чемпионом мира. Второе место в чемпионате занял его напарник Серхио Перес.

Также отметим, что команда «Ред Булл» стала победителем Кубка конструкторов. Австрийский коллектив также завоевал награду досрочно.

Ранее Формула-1 опубликовала специальную открытку по случаю окончания сезона-2023.

Материалы по теме
Фото
Формула-1 представила открытку в честь окончания сезона-2023
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android