Франц Тост: я всегда был счастлив, когда у нас забирали гонщиков

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился впечатлениями от работы в коллективе, который всегда был второй командой «Ред Булл».

«Когда в конце 2005 года Дитрих Матешиц отправил меня в Италию, он сказал: «Франц, ты поедешь туда и построишь команду – философия вполне проста». Мы должны были обучать молодых гонщиков из числа пилотов «Ред Булл». Затем они должны перейти в основную команду и постараться выиграть несколько чемпионатов.

Я помню, что, когда мы начали, нас было примерно 85 человек, но затем мы всё построили и добились неплохого успеха.

Я не имел возможности работать с гонщиками на пике их карьеры? Для меня это всегда было ясно. Я всегда был счастлив, когда они получали своё место в «Ред Булл».

Для меня было гораздо более негативным событием, когда в «Ред Булл» выбрали Серхио Переса вместо Пьера Гасли на 2021 год, например. Я был доволен, когда у нас забирали гонщиков, потому что это доказывало, что команда проделала хорошую работу.

Было приятно видеть, что гонщики «Ред Булл» выигрывают гонки и чемпионаты. Я понимаю, что у нас нет инфраструктуры для борьбы за победу в гонках. Но Матешиц с самого начала сказал: «Я не могу позволить двум командам бороться за чемпионство». Наша задача заключалась в обучении пилотов», — приводит слова Тоста Racingnews365.