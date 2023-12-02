Тост: были предложения, но я никогда не хотел покидать «Торо Россо»

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что никогда не хотел покидать свой пост ради работы в другой команде. Тост возглавлял «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо») на протяжении 18 лет.

«У меня было несколько предложений. Но мне всегда хотелось остаться в «Торо Россо» вместе с «Ред Булл», у нас хорошие отношения.

У меня были очень хорошие отношения с Дитрихом Матешицем, и в команде всегда было чем заняться: создать инфраструктуру, улучшить её, построить новое здание и тому подобное. Я никогда не хотел покидать это место.

Я изучал спортивную науку и спортивный менеджмент, а также методы руководства командой и построения компании. Я узнал много теоретических вещей, но я больше практик. У меня также была своя собственная команда Формулы-3, управляя всеми этими командами, я многому научился.

Что касается управления людьми, то у наших сотрудников очень хорошие отношения. Я говорю им, что, если мне что-то не нравится, я всегда готов выслушать их. И очень важно, чтобы люди действительно понимали, о чём вы думаете и чем занимаетесь.

Вы всегда стараетесь принимать справедливые решения, чтобы люди понимали, почему вы принимаете их. При этом я не прихожу к сотрудникам и не говорю: «Мы должны сделать это таким образом».

Мы всегда обсуждаем любые вопросы, и тогда мы находим общую позицию. Я думаю, это важно. Если вы хотите стать успешным менеджером, вам должно нравиться работать вместе со своими людьми. Вы всегда должны стараться поддерживать профессиональные, позитивные отношения с сотрудниками», — приводит слова Тоста Racingnews365.