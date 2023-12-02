Никита Мазепин рассказал об адаптации к новой гоночной серии

Российский гонщик Никита Мазепин, чей экипаж занял первое место на этапе Азиатской серии Ле-Ман, прошедшем на трассе «Сепанг» в Малайзии, рассказал, как привыкал к новому болиду и об основных отличиях от Формулы-1.

«Ехать, безусловно, было очень тяжело, особенно в первые дни тестов. К сожалению, времени провести за рулём до гонки было очень мало. Если смотреть на количество часов, то намного больше, чем обычно было у меня, например, в Формуле-1, но так как тут ты делишь время на троих гонщиков, на единичного гонщика времени остаётся достаточно мало. Но всё-таки получилось вкатиться. Безусловно, ещё много чего нужно улучшить и найти, и мой лучший круг сегодня, например, очень далёк от своего потенциала. Но, безусловно, мы успели найти темп», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.