Франц Тост: на пресс-конференции сказал, что я не доверяю инженерам, а потом они уволились

Франц Тост, покинувший команду «Альфа Таури» по окончании сезона-2023, рассказал о ситуации, произошедшей с инженерами его команды, которые не смогли выполнить обещания о подготовке болида к чемпионату.

«Инженеры, про которых я говорил, всё поняли. Должен рассказать вам одну историю. Наш болид прошедшего сезона был неконкурентоспособным. Тогда я дал указания, потому что не мог смириться с тем, что мы волочимся позади. Я хотел быть хотя бы в верхней половине.

Мне говорили: «Ага-ага, мы очень усердно работаем и точно знаем, что нужно делать». Я посетил их в отделе аэродинамики, они сказали: «Машина будет фантастической — будут действительно очень хорошие результаты, ведь были очень хорошие показатели в аэродинамической трубе и бла-бла-бла».

Потом мы приехали в Бахрейн, и мне не пришлось ждать гонки, ведь я уже после тестов знал, что нам некуда деваться. Я спросил: «Что происходит?» Мне ответили, что будут обновления. Я сказал: «Меня не волнует обновление. Эта машина должна работать хорошо». Затем я заявил на пресс-конференции, что я больше не доверяю инженерам. Если я не буду доверять людям, то они уйдут — так оно и произошло. Мы их поменяли и привлекли новых людей, так что надеюсь, что теперь у нас достойный отдел аэродинамики.

Мой стиль руководства прост. Я общаюсь с людьми о разных вещах, обсуждаю их, потом мы принимаем решение — это то, что нужно пройти. Что мне не нравится? Решать что-то, а потом менять решение. Ты должен говорить это. Должен сказать, что у нас были проблемы, потом новые сотрудники ко мне привыкли и всё стало фантастически», — приводит слова Тоста Crash.net