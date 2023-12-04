Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят не вошёл в число участников тестов Супер Формулы

Даниил Квят не вошёл в число участников тестов Супер Формулы
Комментарии

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят не вошёл в число участников тестов Супер Формулы. Даниила не оказалось в списке участников спортивного мероприятия.

Среди иностранных пилотов в тестах выступят француз Тео Пуршер, датчанин Оливер Расмуссен, британец Бен Барникот, испанец Давид Видалес, американец Нолан Сигель, швед Расмус Линд и представитель Бразилии Игор Фрага.

Напомним, ранее Квят выражал интерес к участию в азиатском автоспортивном чемпионате. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо:

Материалы по теме
Даниил Квят близок к выступлениям в японской Супер Формуле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android