Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят не вошёл в число участников тестов Супер Формулы. Даниила не оказалось в списке участников спортивного мероприятия.

Среди иностранных пилотов в тестах выступят француз Тео Пуршер, датчанин Оливер Расмуссен, британец Бен Барникот, испанец Давид Видалес, американец Нолан Сигель, швед Расмус Линд и представитель Бразилии Игор Фрага.

Напомним, ранее Квят выражал интерес к участию в азиатском автоспортивном чемпионате. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо: