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Отец Макса Ферстаппена перенёс операцию на сердце

Отец Макса Ферстаппена перенёс операцию на сердце
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Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал о перенесённой операции на сердце.

«Досадно, что мне пришлось это сделать, но теперь проблема решена. К счастью, врачи смогли найти эту проблему, и теперь я снова чувствую себя хорошо. Этот недуг преследовал меня всю жизнь, но найти его не удавалось, иначе всё можно было бы разрешить немедленно. С этим можно дожить до ста лет. Конечно, любая операция на сердце всегда волнительна, ведь полностью зависишь от других людей. Но 20 лет назад у меня была шейная грыжа, и тогда я нервничал ещё больше», — приводит слова Йоса Formule1.

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 по итогам минувшего сезона.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

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