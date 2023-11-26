Теперь официально: мы — свидетели рекордного доминирования в истории Формулы-1!

«Ред Булл» выиграл 21-ю гонку из 22 в сезоне-2023, а Леклер не придумал, как спасти «Феррари».

Формула-1 по завершении гонки отправляется на большой перерыв в преддверии сезона-2024, так что в заключительном Гран-при 2023 года хотелось насладиться буквально каждым мгновением.

Напомним, что в субботней квалификации не обошлось без провалов. Карлос Сайнс в субботу не смог даже выбраться из первого сегмента квалификации, а Льюис Хэмилтон не прошёл в третий. При этом «Феррари» и «Мерседес» к последнему этапу сезона подошли в прямой борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Поэтому для обоих провалившихся в квалификации, как и для Чеко Переса, ставшего традиционно девятым в субботу, старт был так важен.

Борьба в дебюте длилась недолго

И старт этот получился достаточно спокойным. Ферстаппен сохранил лидерство, Леклер дважды пробовал атаковать Макса, но нидерландец жёстко отбил атаки пилота «Феррари», после чего Шарль вывалился за пределы отставания в секунду. Позади Норрису удалось опередить Расселла в борьбе за четвёртое место, а затем Ландо прошёл и напарника в борьбе за тройку сильнейших.

К седьмому кругу пелотон достаточно растянулся, по большей части гонщики выстроились в паровозик DRS. Ситуация на трассе окончательно стабилизировалась и заморозилась до первых пит-стопов, разве что Расселл атаковал Оскара Пиастри в борьбе за четвёртое место и успешно справился с австралийцем.

К 15-му кругу началась первая волна пит-стопов. У Норриса возникла заминка при смене шин, из-за чего вперёд вышел Джордж Расселл. Хэмилтон в борьбе с заблокировавшим колёса Гасли повредил переднее крыло, из-за чего после пит-стопа временно оказался под атаками со стороны Окона.

Часть гонщиков решила растянуть первый отрезок, включая Юки Цуноду, который на какой-то момент вышел в лидеры Гран-при. К 23-му кругу Цунода всё-таки заехал за свежим «хардом», вернувшись на трассу 12-м.

Подобие тактической борьбы

Гонка после первой волны пит-стопов перешла в спокойную стадию, борьбы на трассе практически не происходило. Разве что Перес доехал-таки до Пиастри и легко справился с австралийцем, выйдя на пятое место. После вторых остановок группа Леклер — Расселл — Норрис уплотнилась, однако позиции в этом трио не изменились.

Самой интересной в концовке гонки стала заочная борьба между «Феррари» и «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов. За 12 кругов до конца гонки основное сражение велось за девятое место между Хэмилтоном и Сайнсом — в том числе от их борьбы зависело распределение мест в командном зачёте. В итоге Хэмилтону удалось на более свежих шинах справиться с Сайнсом и выйти на девятое место, официально выведя команду на вторую позицию.

Перес между тем справился и с «Маклареном» Норриса, однако попал под расследование судей за агрессивную первую атаку с контактом. Судьи оказались неумолимы и выдали Чеко штраф в пять секунд, что вполне могло сыграть на руку «Мерседесу» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

Леклер пытался отвоевать второе место в Кубке конструкторов, но…

За четыре круга до конца Перес физически прошёл на трассе Расселла и бросился в отрыв от британца, помня о своём штрафе в пять секунд. Леклер за два круга до конца сам пустил вперёд мексиканца, чтобы Чеко попробовал оторваться от Расселла на пять секунд. Однако в итоге гонщик «Ред Булл» пустил вперёд в протоколе и Леклера, и Расселла — хитрый план монегаска спасти вторую позицию «Феррари» не сработал.

Макс Ферстаппен одержал уверенную победу, которая стала для него 19-й в сезоне и 54-й в карьере. Пятёрку сильнейших замкнул Ландо Норрис, в десятку также попали Пиастри, Алонсо, Цунода, Хэмилтон и Стролл. Сайнс в итоге очков не набрал: решение «Феррари» провести два стартовых отрезка на «харде» обернулось провалом, а спасительного сейфти-кара команда не дождалась.

«Мерседес», несмотря на все расчёты и попытки Леклера, стал вторым в Кубке конструкторов, а Шарль Леклер занял в итоге пятое место в личном зачёте, уступив Фернандо Алонсо.

Сезон-2023 закончился так же, как и начинался — победой «Ред Булл». Австрийская команда выиграла 21 гонку из 22, и 19 из этих побед на свой счёт записал Макс Ферстаппен, который теперь готовится к тому, чтобы броситься в погоню за рекордами Шумахера и Хэмилтона. Формула-1 же уходит на долгую паузу до весны, и хочется надеяться, что сезон-2024 получится более увлекательным, чем завершившийся.