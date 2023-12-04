Росберг объяснил, почему во время карьеры в Формуле-1 отказался от поездок на велосипеде

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг вспомнил о своём решении отказаться от поездок на велосипеде во время карьеры пилота в Формуле-1.

«На самом деле я не отказывался от поездок. Это был мой выбор. Чтобы быть хорошим велосипедистом, нужны крепкие ноги. И, конечно, ноги велосипедистов весят больше, чем у обычных людей. А в Формуле-1 важен каждый грамм. Это действительно помогло мне быть быстрее, ведь я был легче. Вот почему я перестал ездить на велосипеде. Я обращал внимание на каждую деталь. Даже мой шлем был чёрным, потому что я удалил краску и сэкономил 75 граммов», — приводит слова Росберга Sports Illustrated.

Ранее Росберг ответил на вопрос, был ли бы он рад восьмому титулу Льюиса Хэмилтона.