В Италии разбили «Феррари» стоимостью свыше $ 3 млн

В ДТП близ итальянской коммуны Сан-Рокко-аль-Порто разбита «Феррари» 275 GTB — стоимость такой модели оценивается в $ 3,2 млн. По данным издания Il Piacenza, 60-летний водитель автомобиля потерял управление и врезался в деревянное заграждение у дороги. На опубликованной фотографии с места аварии видно, что у автомобиля повреждено правое крыло, разбит колпак фары и помят кузов спереди.

Купе «Феррари» 275 GTB впервые было представлено на Парижском автосалоне 1964 года. Эта машина производилась в течение трёх лет — с 1964-го по 1966-й — и получила гоночную версию, которая стала преемницей модели 250 GTO — одной из самых дорогих и редких «Феррари» в мире.

В среднем стоимость «Феррари» 275 GTB оценивается в $ 3,5 млн, однако некоторые версии этой машины продавались и за более крупные суммы. Так, в 2013 году на аукционе RM Auctions в Монтерее «Феррари» 275 GTB/4*S NART Spider была продана за $ 34,5 млн.