Вольф: то, что произошло с Сайнсом в Лас-Вегасе, было абсолютно несправедливо

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, в первой свободной тренировке Сайнс наехал на крышку люка, повредив днище и двигатель, из-за чего «Скудерии» пришлось менять элементы, что привело к штрафу в 10 позиций.

«То, что случилось с Карлосом, было абсолютно несправедливо, и я, как гонщик, первым сказал, что он не заслужил этого. Думаю, нам следует подумать о правилах.

Форс-мажорные обстоятельства сложны. Что происходит, когда вы бьётесь о бордюр? Вы разрушаете свою машину, но мы ничего не можем с этим сделать. Что, если вы проедете по неровностям на холодных шинах, как это сделал Ландо, и врежетесь в ограждение? Будет ли это считаться форс-мажором? А если в вас врежется другая машина? Эта ситуация никому не понравилась, она испортила Карлосу уикенд», — приводит слова Вольфа Racingnews365.