«Я не могу быть настолько плох». Перес назвал худший момент сезона и, возможно, карьеры

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал Гран-при Катара в сезоне-2023 худшей гонкой в своей карьере. Мексиканец показал 10-й результат, значительно отстав от партнёра по команде Макса Ферстаппена.

«Почему именно после Катара мы с командой устроили мозговой штурм на несколько дней, чтобы понять причины проблем? Потому что Катар был действительно худшим уикендом за последнее время. Возможно, моим худшим уикендом за всю карьеру в автоспорте. Это было настолько ужасно, что я подумал: «Я не могу быть настолько плох, происходит что-то не то».

Когда у вас столько гонок подряд, иногда не хватает времени, чтобы по-настоящему переосмыслить их. Я чувствовал, что нам нужно потратить немного времени, чтобы убедиться, что мы поняли, в каком направлении идём. У нас был недостаток в настройке машины, с которым мы экспериментировали уикенд за уикендом, и мы просто не могли справиться с этим. Но, как только у нас получилось справиться, мы поняли многое. По сути, это означало, что мы просто делали что-то неправильно.

Плохо, что у меня возникла такая ситуация по ходу сезона, но она помогла нам стать ещё более сплочёнными как команда», — приводит слова Переса Autosport.com.