Ферстаппен: Алонсо сказал, что хочет участвовать в «Ле-Мане» только вместе со мной

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обсуждал с ним возможное участие в гонке «24 часа Ле-Мана» в будущем.

«Я определённо хотел бы принять участие в «24 часах Ле-Мана». Я уже был там, когда мой отец участвовал в гонках в Ле-Мане. Атмосфера там потрясающая, столько людей. Ехать всю ночь вплоть до рассвета — думаю, это действительно круто.

Я говорил об этом с Фернандо Алонсо. Он сказал, что хотел бы сделать это снова, но только вместе со мной. И я подумал, что это было бы действительно круто!» — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, 42-летний Фернандо Алонсо дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана» — в 2018 и 2019 годах. На тот момент он приостанавливал свою карьеру в Формуле-1.