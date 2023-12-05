Тото Вольф: дни, когда мы проигрываем, это дни, о которых сожалеют наши конкуренты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о работе команды над ошибками по итогам минувшего сезона Формулы-1, выразив уверенность, что гоночный коллектив будет готов к следующему сезону.

«Всё готово к 2024 году. Мы учимся и проводим дополнительный анализ. Дни, когда мы проигрываем, это дни, о которых сожалеют наши конкуренты, потому что в такие моменты мы учимся больше всего. Безусловно, этот год был годом формирования характера», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

В сезоне Формулы-1 2023 года «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 409 баллов. Победу одержал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого оказалось 860 очков. Тройку сильнейших замкнула итальянская команда «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.