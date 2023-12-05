Адам Драйвер — о съёмках «Феррари»: из-за давления в Италии надо было делать всё правильно

Известный американский актёр Адам Драйвер перед премьерным показом художественного фильма «Феррари» в Лондоне высказался о съёмках в картине. Фильм должен выйти на большие экраны в конце этого года. Драйвер сыграл в киноленте главную роль – знаменитого автоконструктора и основателя автомобилестроительной компании «Феррари» и одноимённой гоночной команды. Также ключевые роли в «Феррари» сыграли Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.

«Определённо, присутствовало дополнительное давление, потому что мы снимали фильм в Модене, где иконография «Феррари» так очевидна и где люди ежедневно напоминают, как много «Феррари» значит для этого региона, не говоря уже об Италии в целом. Так что давление было направлено на то, чтобы сделать всё правильно», — приводит слова Драйвера Reuters.

Фильм «Феррари» (2023) — русскоязычный трейлер: