Вице-чемпион MotoGP Мартин разозлил телеведущую поговоркой «кто последний — тот не мужик»

Вице-чемпион MotoGP сезона-2023 Хорхе Мартин посетил испанское телешоу El Hormiguero на телеканале Antena 3, где рассказал, что на стартовой решётке у него нет друзей, кроме Алеша Эспаргаро, и привёл поговорку «кто последний, тот не мужик» (формулировка изменена в соответствии с законом о запрете ЛГБТ*-пропаганды. – Прим. «Чемпионата»), чем вызвал недовольство со стороны телеведущей Сюзанны Гризо.

«Я очень люблю соревноваться. Если я застрял, то буду изо всех сил опередить соперника. Честно говоря, я общаюсь лишь с одним гонщиком — Алешом Эспаргаро, наши отношения почти братские. С остальными я не пытаюсь быть другом. Обгон Алеша отличается от обгонов других соперников — с остальными я атакую по полной. Либо ты сбавишь, либо я тебя вытесню. Надо быть уважительным, но кто последний, тот не мужик», — сказал Мартин в эфире программы.

«Это оскорбление. Он говорит, что последний — трус, и это самое худшее, что может исходить от гетеросексуального человека. К тому же зачастую это говорится с намерением оскорбить», — ответила Гризо на слова Мартина.

Помимо телеведущей, слова Мартина также сочли оскорбительными многие пользователи социальных сетей.

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