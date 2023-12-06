Налоговое агентство Испании проиграло суд гонщику MotoGP и вернёт ему около € 30 млн

38-летний известный испанский пилот MotoGP Дани Педроса выиграл судебное разбирательство с Налоговым агентством Испании. Об этом информирует La Vanguardia. По решению суда, ведомству придётся вернуть гонщику € 2 418 млн плюс проценты за (около € 600 тыс.).

При этом сообщается, что в деле Педросы оказалось ещё три эпизода (в период с 2008 по 2014 год), в совокупности которых на его счетах было заблокировано € 22 млн (плюс проценты – около € 4 млн). По каждому из них суд встал на сторону Дани.

В качестве вины Педросе вменялась неуплата налогов в бюджет Испании. Дани сумел доказать, что ещё в 2005 году оформил налоговое резидентство Швейцарии, где проживает по сей день.

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