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Оскар Пиастри назвал самый запомнившийся Гран-при минувшего сезона Формулы-1

Оскар Пиастри назвал самый запомнившийся Гран-при минувшего сезона Формулы-1
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу самого запомнившегося момента минувшего сезона Формулы-1. По словам гонщика, это был Гран-при Катара, где он занял второе место.

«Я думаю, это был уикенд в Катаре. Выиграть квалификацию в спринте, одержать победу в самом спринте, а затем подняться на подиум на Гран-при было чем-то фантастическим. Вероятно, в силу условий это была самая сложная гонка, в которой я когда-либо участвовал, но она стала венцом нескольких особенных дней.

Кроме того, были и другие яркие моменты, такие как второе место в спринте в Спа. В Сильверстоуне я был близок к подиуму. Мой первый подиум на Гран-при Японии. Однако Катар превосходит всё это», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

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