Арт-кар в честь 60-летия Lamborghini дебютировал на выставке современного искусства

Компания Automobili Lamborghini, отмечающая в этом году своё 60-летие, отметила памятную дату уникальным арт-каром Revuelto Opera Unica, который был представлен на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach в США.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Automobili Lamborghini

Арт-кар представляет собой кастомизированную версию Revuelto — первого в истории Lamborghini plug-in гибрида. Художественная концепция машины была разработана в Centro Stile — дизайнерском ателье Lamborghini.

Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Automobili Lamborghini

«Будучи самой быстрой и наиболее технологически продвинутой машиной Lamborghini, Revuelto получила исключительно положительные отклики от клиентов по всему миру. И с помощью этой Opera Unica мы хотели до конца раскрыть возможности этой машины и создать настоящее произведение искусства», — отметил председатель и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефан Винкельманн.

Интерьер Lamborghini Revuelto Opera Unica Фото: Automobili Lamborghini

Lamborghini Revuelto была представлена в марте 2023 года. Модель оснащена 6,5-литровым гибридным двигателем V12 общей мощностью 1001 лошадиная сила. Максимальная скорость автомобиля превышает 350 км/ч, а до ста он разгоняется за 2,5 секунды.