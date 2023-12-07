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Брандл: Риккардо не сильно превзошёл Цуноду — до Ферстаппена ему ещё далеко

Брандл: Риккардо не сильно превзошёл Цуноду — до Ферстаппена ему ещё далеко
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл оценил выступления австралийца Даниэля Риккардо в сезоне-2023, сравнив их с результатами напарника Юки Цуноды и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Не думаю, что Даниэль превзошёл Цуноду так, как я ожидал. Знаю, что его бросили в бой и ему действительно не повезло в том инциденте в Зандворте, так что рано делать выводы. Однако надо сказать, что в «Макларене» с некоторой болью его заменили на [Оскара] Пиастри, и это оказалось довольно умным решением, не так ли?

Моё мнение заключается в том, что Даниэлю предстоит сделать ещё многое, прежде чем я подумаю, что он готов навязать борьбу Максу Ферстаппену», — заявил Брандл в программе Sky Sports.

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