Экс-босс «Феррари»: хотя они и одного возраста, Леклер приближается к зрелости Ферстаппена

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио поделился мнением об информации о продлении контрактов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с командой и сравнил монегаска с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Напомним, ранее сообщалось, что Леклеру будет предложен контракт на пять лет, а Сайнсу на один год.

«Считаю, что это хорошее решение, потому что он наращивает скорость и у него появляется навык, благодаря которому он избегает ошибок. До недавнего времени он совершал их слишком часто. Ферстаппен его ровесник, но он тоже много ошибался в первые годы. Теперь Леклер приближается к той зрелости, что есть у Макса и которой обладает Льюис Хэмилтон.

Они допускали много ошибок, но оба пилота были быстрыми. Леклер лучше своего напарника в квалификациях, даже если мы говорим о десятых долях секунды. Карлос Сайнс опытнее в гонках. Относительно «Мерседеса» была проведена хорошая работа, учитывая, что они почти догнали их», — заявил Фьорио в интервью Gazzetta dello Sports.