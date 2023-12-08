Победитель «24 часов Ле-Мана» поможет Venom F5 стать быстрейшим серийным автомобилем мира

Компания Hennessey Performance, которая занимается производством и тюнингом редких автомобилей, объявила о том, что к её специальной программе по развитию гиперкара Venom F5 присоединился американский гонщик Дэвид Донохью.

Заявленная цель проекта — установление мирового рекорда, и, хотя компания не сообщает, какой именно, предполагается, что речь о том, чтобы сделать Venom F5 самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

В данный момент самым быстрым из серийных считается 1341-сильный Koenigsegg Agera RS, способный развивать 447,19 км/ч. В Hennessey же рассчитывают добиться от Venom F5 скорости в 485 км/ч, в чём ему должен помочь 6,6-литровый твин-турбо V8 мощностью 1817 лошадиных сил.

Дэвид Донохью — сын легендарного Марка Донохью, который в том числе выступал в Формуле-1 и был третьим на Гран-при Канады 1971 года, а в 1972-м за рулём McLaren выиграл «500 миль Индианаполиса». На счету Донохью-младшего победа в «24 часах Ле-Мана» 1998 года в классе GT2, а также победы в классе в гонках по подъёму на холм Пайкс-пик.

Кроме того, в 2009 году Дэвид Донохью выиграл марафон «24 часа Дайтоны», повторив достижение своего отца 40-летней давности.