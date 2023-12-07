«Мерседес» может потребовать ФИА возместить репутационный ущерб в связи с делом Вольфов

«Мерседес» может обратиться к Международной автомобильной федерации (ФИА) для возмещения ущерба, связанного с репутационными потерями, которые федерация нанесла команде в связи с делом в отношении Тото Вольфа и его жены Сьюзи. Об этом сообщает известный журналист Эндрю Бенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Также в материале отмечается, что высокопоставленные чиновники Формулы-1 ставят под сомнение решение президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема.

Напомним, в СМИ Вольфа обвинили в незаконном обмене информацией со своей супругой Сьюзи Вольф, которая с недавнего времени является управляющим директором женского чемпионата Академии Формулы-1, который управляется той же структурой, что и Формула-1.

Отметим, что ранее ФИА прекратила расследование в отношении руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф. Сообщалось, что на собрании руководителей команд Тото произнёс вещи, о которых другие тим-менеджеры не знали, а сама информация могла быть получена только от сотрудника FOM, которым и является Сьюзи.