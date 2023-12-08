Сайнс: наш болид нужно превратить в вездеход

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил специфику болида команды в сезоне-2023 и заявил, что перед инженерами стоит задача превратить болид в более универсальный и подходящий под все условия.

«Я бы определённо назвал скорость на прямой, эффективность торможения и скорость в коротких 90-градусных поворотах сильными сторонами. У машины было несколько очень сильных сторон. Думаю, что если мы надеемся на хороший болид на протяжении всего чемпионата, возможно, нам придётся отказаться от некоторых из этих характеристик, чтобы удостовериться, что мы быстры везде, особенно в гонках.

Я доверяю команде и верю, что на нашей базе мы сможем изменить ситуацию. Просто квалификация была очень специфичной особенностью машины. С квалификациями действительно получалось очень хорошо справляться. Теперь нам нужно превратить наш болид в вездеход», — пошутил Сайнс в интервью DAZN.