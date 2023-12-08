Хорнер оценил шансы «Ред Булл» превзойти рекордный сезон-2023

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил успехи команды в сезоне-2023, в рамках которого она победила в 21 гонке из 22. Функционер сомневается, что «Ред Булл» достигнет подобных показателей в будущем.

«Для нас это был замечательный сезон. Никто из нас не мог представить, что мы подобным образом завершим сезон. Выиграть 21 из 22 гонок, пять из шести спринтерских гонок. Защитить оба титула и побить множество рекордов, некоторые из которых держались с 1988 года. Я думаю, что это олицетворение команды, которая выступает на феноменальном уровне. Я сомневаюсь, что по статистике мы сможем снова достичь показателей этого сезона», – приводит слова Хорнера Crash.net.

Напомним, в 2023 году команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов. Кроме того, пилоты австрийского коллектива заняли два первых места в личном зачёте Формулы-1 — Серхио Перес стал вице-чемпионом, а Макс Ферстаппен выиграл титул.