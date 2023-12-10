Хорнер назвал главное качество характера Переса в роли напарника Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилотах своей команды Максе Ферстаппене и Серхио Пересе и объявснил, почему мексиканцу получается справиться с ответственностью, которая возникает, будучи напарником трёхкратного чемпиона мира.

«Мы всегда выставляем два самых лучших болида — между ними никогда нет разницы. У нас была эпоха невероятного доминирования Себастьяна Феттеля, и быть его напарником по команде было очень трудно. Сейчас с Максом, вероятно, происходит то же самое. Он — машина и, возможно, лучший пилот Формулы-1 на сегодняшний день, ведь является трёхкратным мировым чемпионом. Быть его напарником крайне сложно.

Если ты слаб психологически, то не справишься с ролью его напарника — это вполне ясно. Его темп великолепен и он неумолим в своих действих. Думаю, одно из положительных качеств Чеко заключается в том, что у него есть необходима сила характера, потому что мы видели, как Ферстаппен ломал других пилотов», — сказал Хорнер в подкасте Sky Sports.

В сезоне-2023 Ферстаппен одержал 19 побед в 22 гонках, ещё две победы на счету Серхио Переса. Пилоты «Ред Булл» впервые в истории команды заняли два первых места в личном зачёте по итогам чемпионата.