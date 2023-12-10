Ферстаппен — о свадьбе с Келли Пике: у меня нет срока, когда вставать на колено

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, состоящий в отношениях с бразильской моделью Келли Пике, дочерью бывшей звезды Формулы-1 Нельсона Пике, ответил на вопрос о возможной свадьбе.

«Жениться? Мне? Теперь вы публично заставляете меня назвать дату (смеётся). Не знаю, время покажет. Сейчас я счастлив с Келли, но что касается меня, то у меня нет срока, когда я должен встать на колено. Всё должно происходить естественно.

Произойдёт ли это в течение моей карьеры в Формуле-1? Как я уже сказал, я не знаю. Наступит день, когда мы почувствуем, что можем узаконить наши отношения», — приводит слова Ферстаппена издание Blink.

Ранее Ферстаппен ответил, скучает ли по конкуренции с Льюисом Хэмилтоном.