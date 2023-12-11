Денис Кротов: «Дакар» — это большая мечта для всех мальчишек!

Российский гонщик Денис Кротов прокомментировал новость о том, что он вместе со своим штурманом Константином Жильцовым примет участие в ралли-марафоне «Дакар» 2024 года.

«Дакар» — это большая мечта для всех мальчишек! Я смотрел его по телевизору, а через некоторое время у меня появилась возможность поехать и поучаствовать. Для меня это идеальная гонка. Мы часто проводим чемпионат мира по ралли-рейдам или Кубок мира, но «Дакар» — это как Олимпийские игры для раллийных гонщиков.Это самый высокий уровень соревнований в мире.

Я начал свою карьеру в автоспорте на BMW X3 в команде X-raid. Долгое время я гонялся с BMW и Mini, но почувствовал, что пришло время немного измениться, попробовать другие команды и машины. И теперь пришло время Toyota! Мы надеемся на хороший результат, на то, что будем в числе лучших команд. Мы все знаем, что на «Дакаре» много хороших соперников. Конечно, мы хотели бы оставаться на вершине, но «Дакар» — длинное и сложное ралли. Могут возникнуть всевозможные проблемы, ведь это механический вид спорта. Но мы надеемся, что сможем выложиться по максимуму и приблизиться к вершине», — приводит слова Кротова официальный сайт «Дакара».