Росберг: ужасно, если в моё время был бы сериал Drive To Survive

Немецкий гонщик, чемпион Формулы-1 сезона-2016 Нико Росберг высказался о популярном сериале о «Королевских гонках» Drive to Survive, заявив, что хоть сериал и помог Ф-1 увеличить аудиторию, но из-за излишнего внимания у него возникли бы трудности в достижении успехов.

«Нет-нет-нет, это было бы ужасно. Был бы кошмар, потому что сериал забрал бы всю мою концентрацию от победы в чемпионате. Это была бы катастрофа.

У Формулы-1 получилось хорошо поработать над ТВ-шоу вместе с Netflix. Им повезло выбрать для съёмок таких ярких личностей как Гюнтер Штайнер и некоторых других боссов команд, которые согласились сниматься, несмотря на определённые риски. Формула-1 невероятно увеличила теливизонные охваты, благодаря социальным сетям и Netflix. В том числе, увеличилось количество юной аудитории», — заявил Росберг в интервью City A.M.