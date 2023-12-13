Представлено расписание «Дакара»-2024

Пресс-служба престижного ралли-марафона «Дакар» представила маршрут многодневной гонки на 2024 год. Ралли-рейд состоится с 6 по 19 января в Саудовской Аравии. На 5 января запланирован пролог. 6 января стартует основная гонка. В общей сложности пилоты преодолеют 7891 км (спецучастки – 4727 км).

Расписание «Дакара»-2024:

5 января, пролог: Аль-Ула – Аль-Ула (общая длина 158 км /спецучасток 28 км)

6 января, 1-й этап: Аль-Ула – Аль-Хинакия (532 км / 405 км)

7 января, 2-й этап: Аль-Хинакия – Давадми (662 км / 470 км)

8 января, 3-й этап: Давадми – Аль-Саламия (733 км / 440 км)

9 января, 4-й этап: Аль-Саламия – Эль-Хуфуф (631 км / 299 км)

10 января, 5-й этап: Эль-Хуфуф – Шейба (727 км / 118 км)

11-12 января, 6-й этап: Шейба – Шейба (766 км / 532 км)

13 января: день отдыха

14 января, 7-й этап: Эр-Рияд – Давадми (873 км / 483 км)

15 января, 8-й этап: Давадми – Хаиль (678 км / 458 км)

16 января, 9-й этап: Хаиль – Аль-Ула (639 км / 417 км)

17 января, 10-й этап: Аль-Ула – Аль-Ула (609 км / 371 км)

18 января, 11-й этап: Аль-Ула – Янбу-эль-Бахр (587 км / 480 км)

19 января, 12-й этап: Янбу-эль-Бахр – Янбу-эль-Бахр (328 км / 175 км).