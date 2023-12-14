Эдуард Николаев высказался о назначении на пост руководителя «КАМАЗ-мастер»

Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев дал комментарий по поводу назначения на пост руководителя «КАМАЗ-мастер».

«Скажу честно, это назначение стало для меня неожиданностью. Тем не менее, зная, что мы единая команда, что у нас никто никого не оставляет в трудной ситуации, уверен: команда поможет освоить мне новую роль.

Самое сложное — принимать правильные решения и затем за них отвечать. Думаю, будет нелегко первое время, но интересно. Хорошо, что я в команде уже 20 лет, и видел, как работали другие её лидеры. Думаю, всё получится, когда такие примеры рядом. Мы — спортсмены-марафонцы, во время гонок привыкли сталкиваться с различными сложными ситуациями. Всегда, когда сложно, это здорово. Интересно найти быстрое и правильное решение, преодолеть сложности, решить вопрос. Эта должность для меня — следующий шаг в жизни», — заявил Николаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.