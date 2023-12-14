5-кратный чемпион «Дакара» Николаев ответил, продолжит ли он гоночную карьеру

Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев рассказал о том, собирается ли он продолжать гоночную карьеру после назначения на пост руководителя «КАМАЗ-мастер».

«Карьера пилота не завершена. Планирую выступать в новом сезоне. Это мне подтвердил Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин. Буду, конечно же, смотреть по ситуации, как будет у нас всё складываться… Конечно, основная задача сейчас для меня — это роль руководителя, первоочередное — решать вопросы команды. Но пока мыслей о завершении карьеры пилота нет», — заявил Николаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.