Эдуард Николаев назвал задачи «КАМАЗ-мастер» на сезон-2024

Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев поделился задачами команды «КАМАЗ-мастер». Николаев заявил, что основным соревнованием для коллектива в предстоящем году станет ралли-марафон «Шёлковый путь».

«Команда – часть нашего завода «КАМАЗ», поэтому задачи полностью совпадают. Главная – это наши результаты в следующем сезоне. Впереди этапы чемпионата России, ралли-марафон «Шёлковый путь» — большая интересная гонка в следующем году пройдёт по территории России, Монголии и Китая. Это очень здорово.

Конечно, будем тщательно готовиться к сезону, чтобы продемонстрировать наши автомобили, их надёжность, возможности наших экипажей и достойно выступить на всех этих соревнованиях», — заявил Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.