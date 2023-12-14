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Николаев раскрыл, что ему сказал Чагин, передавая пост руководителя «КАМАЗ-мастер»

Николаев раскрыл, что ему сказал Чагин, передавая пост руководителя «КАМАЗ-мастер»
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Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, сменивший на посту руководителя «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина, рассказал о напутствующих словах экс-босса команды перед своим назначением, отметив, что Чагин пообещал быть в постоянном контакте с командой.

«Какие наставления дал напоследок Чагин? Почему же напоследок? Владимир Геннадьевич из команды не уходит. Сказал: «Эдуард, не переживай! Я всегда рядом, всегда помогу и подскажу». Для меня важно понимать, что поддержка с его стороны всегда будет.

В качестве руководителя команды я впервые. К новым обязанностям всегда тяжело адаптироваться! А тут к тому же роль, когда тебе уже нужно руководить большим коллективом, решать глобальные вопросы. Тут будет важна помощь от коллектива, от руководителей служб, от Владимира Геннадьевича, и я надеюсь, что все всегда помогут», — заявил Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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