Объявлено новое официальное название команды Формулы-1 «Астон Мартин» с 2024 года

С 1 января 2024 года команда Формулы-1 «Астон Мартин» будет иметь официальное название Aston Martin Aramco Formula One Team.

Команда заключила новое пятилетнее соглашение с компанией Aramco, рассчитанное до 2028 года. С 2026 года Aramco намерена предоставлять команде лучшие в своём классе технологии, обеспечивая её передовыми горюче-смазочными материалами, а также сотрудничать с Honda в области новых двигателей для рабочих силовых установок.

«Мы рады стать эксклюзивным титульным партнёром команды Aston Martin Aramco Formula One Team. С момента сотрудничества с командой в 2022 году мы стали свидетелями того, как команда добилась значительных успехов, и получили удовольствие от празднования некоторых особенных моментов, включая восемь подиумов в этом сезоне. Будущее команды Aston Martin Aramco Formula One Team радужно, и сегодняшняя новость подтверждает наши долгосрочные обязательства перед «Астон Мартин», где опыт и технологии Aramco могут способствовать улучшению характеристик болидов, особенно благодаря разработке современных горюче-смазочных материалов», — сказал исполнительный вице-президент Aramco Набил А. Аль-Джама.