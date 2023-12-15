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Мазепин: 10-12 кг дают колоссальную разницу на круге, а по ходу гонки — фантастическую!

Мазепин: 10-12 кг дают колоссальную разницу на круге, а по ходу гонки — фантастическую!
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Популярный российский гонщик Никита Мазепин ответил на вопрос по поводу нюансов подготовки к Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). Никита признался, что хотел провести тесты на любого вида машине, а также отметил важность для гонщиков показателей веса.

«Особенности в подготовке будут вряд ли. Но я бы очень хотел в январе провести какие-нибудь тесты на любого вида машине или «формуле» на асфальте: это было бы полезно. Я общаюсь с командами, смотрю, с кем есть потенциальная возможность это сделать.

Помимо этого, нужно иметь правильный вес, это одно из самых ключевых в гонках на выносливость, потому что минимального веса здесь нет — гонщики маленького роста и мезоморфического телосложения имеют вес на 10-12 кг меньше, чем я. Конечно, на круге это даёт колоссальную разницу, а по ходу гонки — фантастическую!» — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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