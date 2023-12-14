Роберт Шварцман: в болиде Формулы-1 я, как правило, не допускал ошибок

Россиянин Роберт Шварцман поделился мнением о своих способностях как пилота. По словам Шварцмана, он легко адаптируется к любой категории.

«Конечно, я добился довольно многого. Кажется, перепробовал все самые известные серии. И я рад, что в большинстве из них пилотировал действительно быстро. Так что доволен собой в том смысле, что могу быстро учиться. Поэтому я уверен, что в любой категории, в которой буду участвовать в гонках, буду конкурентоспособен и смогу приносить результаты. Очень рад этому.

В болиде Формулы-1 я, как правило, не допускал ошибок. Прекрасно понимаю, что команде важна не только скорость, но и стабильность, чтобы получать информацию. Так что я рад, что в этом отношении всё было здорово, и мы получили всё что хотели», — приводит слова Шварцмана Racer.