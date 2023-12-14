Фернандо Алонсо назвал ключевое отличие в подходах «Астон Мартин» и «Альпин» в Формуле-1

Испанский пилот Фернандо Алонсо указал на одно из главных отличий в подходе к Формуле-1 бывшей команды «Альпин» и нынешней – «Астон Мартин».

«Да, это, наверное, точно отличает нас от «Альпин» (о маркетинговых целях команд – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что «Астон Мартин» сосредоточен на победах и гонках в течение следующих нескольких лет.

Это не означает, что мы не хотим продавать автомобили, что, безусловно, поможет всему проекту. Но первоочередной задачей является победа в Формуле-1, а затем всё остальное пойдёт своим чередом», – приводит слова Алонсо F1Planet.

Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 по итогам завершившегося сезона 2023 года 42-летний Алонсо оказался на четвёртом месте, набрав 206 баллов.