Жак Вильнёв рассказал, что должны делать другие гонщики, чтобы приблизиться к Ферстаппену

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказался о доминировании трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».

«Ред Булл» не так уж и далеко впереди. Когда они выигрывали все свои поулы, это была одна десятая или полдесятых секунды — очень близко! Так что это не доминирование. Это не те годы, когда «Мерседес» был на секунду впереди всех и всех это устраивало – проблем не было. Макс играет огромную роль в этом успехе, потому что он работает 24 часа в сутки. Он никогда не устаёт. Он покидает болид, но всё ещё думает о гонках. Это всё, что существует в его жизни.

На симуляторе, картинге или где угодно. Я не вижу, чтобы другие гонщики занимались тем же — может быть, Фернандо Алонсо немного, но все остальные заняты другими делами. Они выходят из машины и занимаются другими делами, не связанными с гонками. Если бы они все сосредоточились на гонках, как Макс, то, возможно, они были бы на его уровне.

Этот подход играет решающую роль в разнице между ним и Серхио Пересом, а также остальными пилотами. На последнем этапе это было особенно заметно. Когда шла первая тренировка последней гонки сезона, которая уже ничего не решает, Ферстаппен всё равно выкладывался на полную. Это забавный момент, но он многое говорит о Максе», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.