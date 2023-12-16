Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде объявил о завершении карьеры

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде объявил о завершении карьеры. В последние годы ван дер Гарде участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA.

«Гонки, особенно проходящие в Америке, отнимают очень много времени. У меня есть свои дела в Нидерландах, есть семья: жена и трое детей. Да, пожалуй, и возраст даёт о себе знать. Я заметил, что стал не таким быстрым, реакция притупилась.

Я хочу сосредоточиться на своей семье, бизнесе и работе на телевидении в 2024 году», – приводит слова ван дер Гарде De Telegraaf.

Ван дер Гарде провёл в Формуле-1 всего один сезон. В 2013 году он был боевым пилотом команды «Кэтерхэм». Также Гидо неоднократно принимал участие в «24 часах Ле-Мана».