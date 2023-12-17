Вассёр подтвердил дату презентации болида «Феррари» на сезон-2024

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил дату презентации болида на новый сезон Формулы-1 и объяснил, почему в этом году команда представит свой болид Ferrari 676 чуть позже, относительно прошлого года.

«Запуск будет 13 февраля накануне Дня святого Валентина, и тогда же 13-го числа вы увидите всё. Дата сдвинулась относительно прошлого года, потому что у нас будет ещё один день до испытаний. Раньше тесты проходили чуть раньше и перед нами стояла сложная задача — собрать всё воедино. Другого выбора у нас просто не было. Думаю, некоторые команды презентуют свои болиды 14 февраля, но подготовиться к Бахрейну довольно сложно», — приводит слова Вассёра The Race.

По итогам сезона-2023 «Феррари» заняла третье место, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл» в Кубке конструкторов.