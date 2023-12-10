Вассёр признался, когда понял, что у «Феррари» будут сложности в сезоне-2023

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился воспоминаниями о сезоне-2023 и признался, когда к нему пришло понимание того, что его команда не сможет бросить вызов доминирующему «Ред Булл».

«Это был тяжёлый сезон. Я понял, что нам будет тяжело в сезоне в первое же утро первого дня тестов — это сразу стало очевидно. У нас оставались надежды на поул и победы в одной или двух гонках.

К концу сезона, понятно, что если Макс выиграл все гонки, кроме двух-трёх, то сезон был тяжёлый. Самое важное в нашем деле — это чёткое понимание действий и результата, который мы ожидаем», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Отметим, что в прошедшем сезоне лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари», помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, удалось одержать победу.