Вассёр — о новом болиде: это будет революция, мы поменяем 95% компонентов

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр, после объявления даты презентации болида, заявил, что болид Ferrari 676 будет на 95% отличаться от болида сезона-2023 Ferrari SF-23 и назвал разработки революционными.

«Не знаю, подходящее ли это слово, так как это будет уже третий год действующего регламента, и нет возможности кардинально изменить ситуацию. Опять же, вопрос заключается в 0,1-0,2% произоводительности. Конечено, нам нужно сделать этот шаг, и мы не должны его недооценивать. Это будет революция, если хотите. Мы поменяем 95% компонентов болида. Возможно, это можно считать революцией, однако не знаю, так ли оно будет на самом деле.

Ожидания заключаются в том, что мы сосредоточены на самих себе и сделаем хороший шаг вперёд, но, в конце концов, это всегда относительно. Можно улучшиться на 100%, но если остальные улучшатся на 120%, то мы будем выглядеть глупо. Однако если остальные улучшатся на 80%, то мы будем казаться мегагероями. Сейчас самое главное продолжать разработку и развитие и чтобы пилоты были полностью вовлечены в процесс. Пока что мы движемся в правильном направлении, но не знаю, следуют ли остальные более или менее правильным шагам. Всё станет понятно в Бахрейне», — приводит слова Вассёра The Race.