Эксперты The Race опубликовали рейтинг команд MotoGP, исходя из их составов

Авторитетное автоспортивное издание The Race составило рейтинг команд MotoGP, основываясь на парах пилотов, которые будут представлять свои команды в предстоящем сезоне.

Восемь авторов издания распределяли очки, выставляя 25 баллов сильнейшему составу пилотов и пять баллов самому слабому, а потом общее количество баллов было суммировано. Отметим, что оценка происходила, основываясь лишь на качествах гонщиков, тогда как уровень техники не был учтён.

Согласно мнению экспертов, сильнейшим оказался состав «Ямахи», за которую будут выступать Фабио Куартатаро и Алекс Ринс. Второе место заняла команда «Дукати», представленная действующим чемпионом мира Франческо Баньяей и Энеа Бастьянини. Тройку сильнейших замкнула команда «Грезини», за которую поедут Марк Маркес и его брат Алекс Маркес.

Рейтинг составов команд MotoGP на сезон-2024 (The Race):

1. «Ямаха» (Фабио Куартараро, Алекс Ринс) – 167 очков.

2. «Дукати» (Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини) – 150.

3. «Грезини» (Марк Маркес, Алекс Маркес) – 147.

4. «Прамак» (Хорхе Мартин, Франко Морбиделли) – 96.

5. «Априлия» (Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес) – 87.

6. «КТМ» (Брэд Биндер, Джек Миллер) – 86.

7. «ВР46» (Марко Бедзекки, Фабио ди Джанантонио) – 85.

8. «Хонда» (Лука Марини, Жоан Мир) – 73.

9. «Гасгас» (Аугусто Фернандес, Педро Акоста) – 58.

10. «ЛЧР Хонда» (Жоан Зарко, Такааки Накагами) – 46.

11. «Трэкхаус» (Мигель Оливейра, Рауль Фернандес) – 45.