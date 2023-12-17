Вассёр: ситуация, произошедшая вокруг Тото Вольфа, — позор для нашего спорта

Босс «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о скандале, произошедшем с Тото Вольфом и его женой Сьюзи Вольф, когда в их адрес были внесены обвинения в обмене конфиденциальной информацией. Французский инженер также отметил положительное последствие, заявив, что команды редко проявляют такую солидарность друг с другом.

«Считаю, что произошедшая ситуация — позор для нашего спорта. История началась со статьи в газете, хотя не знаю, правильное ли это слово — «газета». Думаю, когда ты что-то говоришь про человека, то нужно следить за языком. Между первым и втором заявлением ФИА прошло 24 часа. Было бы разумно использовать это время до первого заявления, чтобы избержать неверных выводов.

По крайней мере, после ситуации, произошедшей на прошлой неделе, команды оказались очень сплочены. Первый вывод для меня был таким, что мы смогли действовать вместе. Даже «Ред Булл» поддержал Тото, что бывает нечасто. Честно говоря, для нас также было бы полезно занять определённую позицию и обсудить ситуацию с другими заинтересованными сторонами. Думаю, команды впервые продемонстрировали вместе нечто подобное», — сказал Вассёр в интервью Motorsport.